Нутрициолог Давыдова: некоторые продукты с плесенью можно есть, если срезать испорченную часть с запасом

Нутрициолог клиники DocDeti Елена Давыдова в беседе со Здоровьем Mail объяснила, почему плесень на продуктах может быть опасна для здоровья и как правильно поступать с подпорченной едой.

Специалист объяснила, что плесень — это результат роста грибков, которые развиваются в условиях повышенной влажности. Она может выглядеть как пушистые пятна белого, зеленого, синего или черного цвета и появляться на различных продуктах, включая хлеб, фрукты, сыры и другие пищевые изделия.

Основная опасность плесени заключается в том, что она может производить микотоксины — ядовитые вещества, способные вызывать отравления, аллергические реакции и даже долгосрочные заболевания. Особенно опасна плесень на мягких продуктах, таких как фрукты, варенье или колбасы, так как она быстро проникает вглубь, где становится менее заметной.

Некоторые продукты с плесенью можно употреблять в пищу, если это, например, твердые сыры, нарезанные овощи или мясо. Их можно есть, если плесень была удалена с запасом — не менее 2,5 см от видимого поражения. Однако важно помнить, что споры грибков могут проникать в более глубокие слои пищи.

А вот мягкие продукты, хлеб, ягоды, варенье, следует выбрасывать целиком, так как плесень в них проникает глубоко, и даже удаление видимой части не гарантирует безопасность.