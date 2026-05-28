Нутрициолог Чернышова сообщила, что люди с зубными протезами гораздо хуже ощущают еду

Нутрициолог Надежда Чернышова в беседе с NEWS.ru предупредила, что люди, пользующиеся зубными протезами, подвергаются повышенному риску подавиться во время приема пищи, особенно при употреблении шашлыка.

По словам медика, такие пациенты гораздо хуже ощущают пищу и не могут так же качественно ее пережевывать, как те, у кого свои зубы.

«Человек вполне может подавиться едой по вине плохо подобранных зубных протезов. Они должны прочно сидеть во ротовой полости и не беспокоить», — отметила эксперт.

В случае если в мясе или рыбе встречаются непережеванные жилы и хрящи, рекомендуется аккуратно их выплюнуть и незаметно выбросить, добавил телеканал «Саратов 24».