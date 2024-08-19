Нутрициолог Чернышова посоветовала в качестве школьных перекусов готовить бутерброды с бужениной

При приготовлении школьного перекуса стоит выбирать ветчину или буженину, а вот колбасу лучше и вовсе исключить. Об этом NEWS.ru сообщила врач-валеолог, нутрициолог Надежда Чернышова.

Как заметила специалист, бутерброд должен содержать полезный хлеб, белок и лист зелени. Кроме бутерброда, хорошо дать ребенку яблоко или любой другой фрукт.

«И обязательно что-то сладкое, снеки по типу печенья или крекеров, если ребенку такое можно», — добавила медик.

Чернышова отметила, что сейчас на полках магазинов продается большое количество продуктов без добавления сахара, глютена и лактозы.