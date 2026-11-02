Нутрициолог Чаевская заявила, что клюквенный сок без сахара замедляет образование зубного налета

Клюквенный сок без добавленного сахара может замедлять образование зубного налета. Об этом NEWS.ru сообщила нутрициолог Наталья Чаевская.

Клюквенный сок без сахара может замедлять образование зубного налета, сообщила эксперт Чаевская. По ее словам, это происходит благодаря проантоцианидинам, которые мешают бактериям закрепляться на эмали, и снижению выработки разрушающих кислот.

Однако делать ставку на напиток в профилактике кариеса пока рано. Выводы ученых основаны на краткосрочном исследовании с участием всего 22 человек. Чаевская добавила, что соки с добавленным сахаром, наоборот, повышают риск кариеса. Пить клюквенный сок специально для здоровья зубов не стоит, допустимо лишь умеренное потребление.