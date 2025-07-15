Нутрициолог Чаевская сообщила, что колбасные изделия могут повышать риск развития рака кишечника

Нутрициолог Наталья Чаевская предупредила читателей NEWS.ru о возможной опасности частого употребления колбасных изделий. По ее словам, они могут повышать риск развития рака кишечника и других онкологических заболеваний из-за высокого содержания нитритов и вредных добавок.

Чаевская отметила, что колбаса состоит из переработанных жиров, соли, нитритов и усилителей вкуса, а регулярное употребление такого мяса может привести к раку кишечника, сердечно-сосудистым заболеваниям и хроническому воспалению в организме.

Эксперт рекомендовала заменить колбасу на запеченное мясо, индейку, хумус, бобовые паштеты или яйца. Эти продукты более полезны и сытны. «Колбаса — это еда не на каждый день», — заключила Чаевская.