Нутрициолог Чаевская рассказала о способности зеленого чая улучшать активность мозга

Нутрициолог Наталья Чаевская поделилась информацией о пользе зеленого чая. Напиток отличается высоким содержанием витаминов, минералов, антиоксидантов и катехинов, что положительно влияет на работу головного мозга, сообщила эксперт в беседе с News.ru .

По ее словам, особое значение имеет катехин EGCG, способствующий очищению клеток мозга от токсичных отложений.

«Для наступления положительного эффекта в работе мозга оптимально выпивать две-четыре чашки качественного свежезаваренного чая в день», — отметила медик.

Чаевская напомнила, что заваривание напитка предполагает соблюдение температуры воды в диапазоне 70–80 градусов и выдерживания в течение двух-трех минут. Такой подход позволяет сохранить максимальное количество полезных компонентов, добавил MIR24.TV.