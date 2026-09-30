Нутрициолог Чаевская рассказала о пользе айвы осенью

Нутрициолог и фельдшер-акушер Наталья Чаевская рассказала о полезных свойствах айвы и объяснила, почему стоит включить ее в осенний рацион. Об этом она сообщила в беседе с aif.ru во вторник.

Специалист отмечает, что айва ценна сочетанием витамина С, калия, меди и антиоксидантов. Витамин С укрепляет иммунитет и помогает усваивать железо, калий регулирует давление, а медь участвует в кроветворении. Благодаря клетчатке и пектину фрукт поддерживает работу кишечника и микробиоту. В кожуре также много полифенолов, поэтому хорошо вымытый фрукт можно не чистить, добавили «Известия».

Айву едят сырой редко из-за терпкости. После запекания или тушения она становится мягкой и сладкой, ее добавляют в каши, йогурты или к мясу. Норма — 100–150 г в день, чередуя с другими фруктами. Людям с чувствительным ЖКТ лучше есть айву в приготовленном виде. Семена с цианогенными соединениями есть нельзя, их нужно удалять.