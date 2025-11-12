Нутрициолог Чаевская призвала людей с заболеваниями ЖКТ ограничить употребление борща

Борщ, который многие считают любимым супом, может оказаться неподходящим блюдом для некоторых людей из-за ряда противопоказаний. Нутрициолог Наталья Чаевская в интервью NEWS.ru предупредила, что людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта стоит ограничить употребление борща.

«Особенно это касается пациентов с гастритом, язвой желудка, а также тех, у кого обнаружены камни в почках или желчном пузыре», — привела слова специалиста «Свободная Пресса».

Медик также подчеркнула, что людям с проблемами сердечно-сосудистой системы следует быть осторожными из-за возможного содержания в супе большого количества соли и копченостей.

Несмотря на это, при правильном подборе ингредиентов и умеренности в употреблении борщ может быть полезным и питательным блюдом. Он традиционно включает свеклу, капусту, морковь, лук, картофель и мясо, каждый из которых приносит свою пользу для здоровья, подытожила нутрициолог.