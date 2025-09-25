Нутрициолог Чаевская посоветовала куркуму и корицу для укрепления иммунитета

Нутрициолог и фельдшер-акушер Наталья Чаевская назвала специи, которые помогут укрепить здоровье в сезон простуд. Об этом сообщил Пятый канал.
Чаевская рекомендовала добавлять имбирь в горячий чай, супы и овощные блюда. Она также предложила использовать в кашах, йогуртах и фруктовых салат корицу. Эта специя богата антиоксидантами, снижает воспаление и помогает регулировать уровень сахара в крови.
По словам медика, куркума обладает мощным противовоспалительным эффектом. Чаевская посоветовала приготовить «золотое молоко» — напиток с добавлением щепотки куркумы, черного перца и меда, добавил aif.ru.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте