Нутрициолог Чаевская посоветовала куркуму и корицу для укрепления иммунитета

Нутрициолог и фельдшер-акушер Наталья Чаевская назвала специи, которые помогут укрепить здоровье в сезон простуд. Об этом сообщил Пятый канал .

Чаевская рекомендовала добавлять имбирь в горячий чай, супы и овощные блюда. Она также предложила использовать в кашах, йогуртах и фруктовых салат корицу. Эта специя богата антиоксидантами, снижает воспаление и помогает регулировать уровень сахара в крови.