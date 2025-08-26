Нутрициолог Чаевская отметила, что употребление готовой еды из доставки чревато отравлениями

Употребление готовой еды из доставки может привести к отравлениям. Об этом предупредила нутрициолог Наталья Чаевская в разговоре с сайтом News.ru .

По мнению специалиста, это происходит из-за нарушения температурного режима, неправильного хранения продуктов или использования ингредиентов с истекшим сроком годности. Нутрициолог отметила, что в условиях массовых производств могут игнорироваться санитарные нормы, а для экономии средств некоторые производители используют некачественные масла, из-за которых при жарке накапливаюся трансжиры и канцерогены.

Кроме того, пластиковая посуда при нагревании выделяет бисфенол А, который является вредным химическим соединением, а большое количество добавок и консервантов в готовой еде может привести к перееданию и набору веса, подчеркнула Чаевская.