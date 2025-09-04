Нутрициолог Бурлакова предложила использовать сливы для детоксикации организма

Нутрициолог Ольга Бурлакова рассказала о пользе слив в интервью Life.ru . Фрукты содержат много клетчатки и пектина.

Как пояснила специалист, эти вещества способствуют улучшению работы кишечника, стимулируют его очищение и благотворно влияют на микрофлору. Таким образом, сливы помогают организму проводить естественную детоксикацию без строгих диет.

«Единственное, если у людей есть проблемы с почками или проблемы с желудком, то сливы в данном случае могут быть не полезны, либо их можно употреблять только в небольшом количестве, ориентироваться на свои диагнозы», — предупредила эксперт.

По ее словам, синие плоды богаты витамином C, что способствует укреплению иммунитета. В них также есть витамины группы B, которые положительно влияют на нервную систему. Кроме того, Бурлакова посоветовала включить сливы в рацион при анемии.