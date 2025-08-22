Нутрициолог Бурлакова посоветовала есть арбузы для подготовки организма к осени

Нутрициолог Ольга Бурлакова рекомендовала использовать доступные в конце лета сезонные продукты для эффективной детоксикации организма в преддверии осени. Об этом сообщил Life.ru .

По словам медика, после летних пищевых вольностей организму необходима очищающая процедура, подобная профилактическому обслуживанию механизмов. Оптимальным продуктом она назвал арбуз, который способствует выводу токсинов, шлаков и нормализации веса. При этом важно соблюдать правильное употребление ягоды: есть ее отдельно от остальной еды, выдерживая интервал около полутора часов до и после приема пищи.

«Также сейчас хорошо делать огуречные напитки, когда огурец настаивается в воде. Как и помидоры — пить томатную воду очень полезно», — добавила эксперт.

Кроме того, нутрициолог призвала на время ограничить количество соли, сахара и жиров в рационе. Такие вещества снижают качество детоксикации.