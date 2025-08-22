Нутрициолог Бурлакова посоветовала есть арбузы для подготовки организма к осени
Нутрициолог Ольга Бурлакова рекомендовала использовать доступные в конце лета сезонные продукты для эффективной детоксикации организма в преддверии осени. Об этом сообщил Life.ru.
По словам медика, после летних пищевых вольностей организму необходима очищающая процедура, подобная профилактическому обслуживанию механизмов. Оптимальным продуктом она назвал арбуз, который способствует выводу токсинов, шлаков и нормализации веса. При этом важно соблюдать правильное употребление ягоды: есть ее отдельно от остальной еды, выдерживая интервал около полутора часов до и после приема пищи.
«Также сейчас хорошо делать огуречные напитки, когда огурец настаивается в воде. Как и помидоры — пить томатную воду очень полезно», — добавила эксперт.
Кроме того, нутрициолог призвала на время ограничить количество соли, сахара и жиров в рационе. Такие вещества снижают качество детоксикации.