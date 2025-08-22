Нутрициолог Бурлакова назвала апельсиновую диету «бомбой замедленного действия»

Апельсины, несмотря на свою пользу, могут представлять риск при использовании их в качестве основы для диеты. Подробнее рассказала нутрициолог Ольга Бурлакова в беседе с Life.ru .

Оранжевые плоды богаты витамином С, клетчаткой и пектином, положительно влияющим на работу кишечника. Однако медик предупредила о потенциальных негативных эффектах такой диеты.

«Апельсиновый сок может сильно раздражать стенки желудка, что в итоге приведет к ухудшению состояния ЖКТ и дальнейшему набору веса. Такая диета может стать бомбой замедленного действия», — заявила эксперт.

По ее словам, соответствующего питания стоит придерживаться только под наблюдением специалиста, который проанализирует состояние здоровья и выявит возможные риски.