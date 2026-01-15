Нутрициолог Брабечан подчеркнул, что десерт после основного приема пищи может быть частью здорового рациона

Тренер-нутрициолог Юрий Брабечан подчеркнул, что десерт после основного приема пищи может быть частью здорового рациона при соблюдении определенных условий. По его словам, главное — не превышать суточную норму калорий и не заменять полноценную еду сладостями. Если у человека нет медицинских ограничений, связанных с уровнем сахара или инсулина, то проблем со здоровьем не возникнет, сообщила Pravda.Ru .

Брабечан отметил, что сладкое, съеденное после основного приема пищи, усваивается иначе, чем на голодный желудок. Уровень глюкозы повышается медленнее, что снижает нагрузку на организм, написал сайт aif.ru.

Кроме того, умеренное употребление сладкого помогает избежать вечерних срывов и снижает ощущение постоянных ограничений. «Людям проще придерживаться здоровых привычек, когда питание не воспринимается как строгая диета», — сказал нутрициолог.

Однако если десерт становится ежедневным и чрезмерным или превращается в способ борьбы со стрессом, это может привести к перееданию и потере контроля над рационом.