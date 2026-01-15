Нутрициолог Брабечан отметила, что жирный завтрак не может считаться однозначно правильным или ошибочным решением

В интернете много противоречивой информации о питании, особенно о завтраке. Тренер-нутрициолог загородного клуба «Лапино Фитнес» Юрий Брабечан в беседе с «Известиями» рассказал, что в социальных сетях можно встретить противоположные рекомендации: от плотных завтраков до отказа от утреннего приема пищи.

По его словам, обе точки зрения — это крайние интерпретации нормальной физиологии, которые подаются как универсальная норма. Однако такой нормы не существует.

Пробуждение с чувством голода естественно, так как организм не получал пищу 8–10 часов и уровень сахара в крови снизился. Легкий сбалансированный завтрак, включающий белки, углеводы и небольшое количество жиров, помогает избежать вечернего переедания.

Отсутствие аппетита с утра также нормально для тех, чья пищеварительная система активируется медленнее. Перенос завтрака на более позднее время в такой ситуации не несет негативных последствий. Проблемы начинаются, когда голод есть, но человек его игнорирует, следуя популярным идеям.

Жирный завтрак не может считаться однозначно правильным или ошибочным решением, так как реакция организма индивидуальна. Оценивать стоит не соответствие модной теории, а фактическое самочувствие.