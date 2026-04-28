Нутрициолог Бодрова указала на способность магния снижать тягу к сладкому

Для эффективного снижения веса важны не только физические нагрузки и подсчет калорий, но и обеспечение организма необходимыми питательными элементами. Подробнее рассказала нутрициолог Анна Бодрова в беседе с Life.ru .

Специалист подчеркнула, что не существует волшебной таблетки для похудения. Витамины и БАДы необходимо сочетать с правильным питанием и регулярными физическими упражнениями.

Эксперт обратила внимание на значимость магния. Он не сжигает жир напрямую, но создает условия для этого процесса: помогает контролировать уровень сахара в крови, снижает тягу к сладкому, успокаивает нервную систему и улучшает качество сна. Кроме того, магний дает силы для тренировок и помогает сохранять мышечную массу.

Витамин С участвует в транспортировке кислорода, необходимого для сжигания жира во время физических нагрузок, и способствует выработке карнитина. Исследования показывают, что при достаточном уровне витамина C жир уходит на треть интенсивнее.