Нутрициолог Битт: при фразе «ешь быстрее» человек начинает торопиться и переедать

Основатель «Школы интенсивной коррекции фигуры», нутрициолог Светлана Битт в разговоре с Life пояснила скрытый смысл токсичных фраз из детства, так или иначе связанных с едой.

Например, при фразе «ешь быстрее» человек начинает торопиться и, как следствие, переедать. Именно из-за нее мы не научились тщательно пережевывать пищу, пояснила Битт.

При фразе «я включу тебе телевизор, только ешь» человек уже во взрослом возрасте перестает контролировать, сколько пищи он съел. Это распространенная проблема, когда без включенных гаджетов мы не представляем свой обед или ужин.

Фраза «пока все не доешь — из-за стола не выйдешь!» больше всего мешает людям во взрослом возрасте. Вместо того, чтобы закончить прием пищи, почувствовав насыщение, человек начинает впихивать в себя оставшееся на тарелке. Эта фраза наиболее распространенная и токсичная из всех существующих, отметила Битт.