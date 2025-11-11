Нутрициолог Берлинский отметил, что кефир полезен для организма в вечернее время

Кефир — доступный продукт для поддержания здоровья пищеварительной системы, однако существует множество мнений о том, стоит ли употреблять его перед сном. Нутрициолог, профессор Гонконгского исследовательского института HNST Игорь Берлинский в беседе с «ФедералПресс» отметил, что кефир полезен для организма в вечернее время.

По словам эксперта, с точки зрения биохимии и физиологии кефир является мягким эубиотическим продуктом, который поддерживает баланс микрофлоры кишечника, улучшает переваривание пищи и способствует детоксикации организма. Это особенно важно ночью, когда печень и кишечник активно работают над очищением и восстановлением организма.

Берлинский отметил, что кефир содержит молочнокислые бактерии и дрожжи, кальций, магний, фосфор и триптофан. Благодаря такому составу кефир помогает стабилизировать обмен веществ, снижает уровень стресса, улучшает сон и способствует мягкому очищению кишечника.

Нутрициолог подчеркнул, что во второй половине дня ферментативная активность желудочно-кишечного тракта снижается, и организму требуется легкая пища. Кефир полностью соответствует этим условиям, обеспечивая легкое насыщение без повышения уровня сахара в крови и не требуя сложного переваривания.

Однако кефир подходит не всем. Берлинский предупредил, что его не рекомендуется пить на ночь людям с лактазной недостаточностью, гастритом с повышенной кислотностью и обострением заболеваний ЖКТ. В таких случаях лучше согласовать рацион с врачом.