Нутрициолог Белоусова перечислила продукты для здорового питания

По словам Белоусовой, не менее половины ежедневного меню должны составлять свежие овощи и фрукты. Остальную часть рациона допустимо формировать из продуктов, прошедших термическую обработку. Эксперт также рекомендовала выбирать необработанные крупы и хлеб с отрубями — это помогает увеличить поступление клетчатки, добавил «ФедералПресс».

«Мы должны больше включать в свое питание овощей, фруктов, источников грубой клетчатки, необработанных круп», — подчеркнула Белоусова.

Для улучшения баланса питательных веществ она посоветовала включать в питание источники витаминов группы B, фолиевой кислоты, витамина C, а также селена, цинка, йода, полиненасыщенных жирных кислот Омега-3 и растительной клетчатки. Это можно делать как за счет правильного подбора продуктов, так и с помощью витаминно-минеральных комплексов или биологически активных добавок.