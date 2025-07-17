Нутрициолог Баранова предупредила о вреде кефира при чувствительности к казеину A1

Кефир ценят за полезные свойства, однако его употребление не универсально. Лектор общества «Знание», нутрициолог, health-коуч Наталья Баранова в разговоре с «ФедералПресс» напомнила об индивидуальном влиянии напитка на организм.
По словам медика, продукт содержит пробиотики, кальций, белок, витамины группы B и немного витамина D. Это делает его полезным для пищеварения. Однако кефир может вызывать негативные реакции у людей с лактазной недостаточностью и хроническими заболеваниями ЖКТ.
Эксперт также отметила, что повышенная чувствительность к казеину A1 (молочному белку) тоже может стать причиной негативных реакций на употребление напитка. Среди последствий — воспалительные процессы, например на коже.
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