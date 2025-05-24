Нутрициолог Баранова назвала тревожность симптомом дефицита железа

Латентный дефицит железа — это распространенное состояние, которое может долгое время не давать о себе знать. Подробнее рассказала нутрициолог Наталья Баранова в беседе с « ФедералПресс ».

По словам медика, нехватка железа способна развиваться даже при нормальном уровне гемоглобина. Среди симптомов — снижение работоспособности, хроническая усталость, проблемы с концентрацией и тревожные состояния. В группе риска находятся женщины с регулярными кровопотерями, беременные, подростки и те, кто придерживается строгих диет.

Нутрициолог отметила, что гемовое железо, которое содержится в животной пище, усваивается лучше, чем железо из растительных источников. Поэтому специалист посоветовала включить в рацион нежирное красное мясо, печень, рыбу и продукты, богатые витамином C, который способствует усвоению нутриента.