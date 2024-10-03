Нутрициолог Баранова: безглютеновая диета не имеет особых преимуществ для большинства людей

Безглютеновая диета — один из модных трендов правильного питания. Несет ли она пользу здоровому человеку, рассказала нутрициолог Наталья Баранова в беседе с « ФедералПресс ».

По ее словам, такой режим питания является частью терапии людей с целиакией. Речь идет об аутоиммунном заболевании, при котором глютен негативно влияет на состояние тонкой кишки. Соответствующий диагноз имеют 1% населения.

А вот для подавляющего большинства данная диета не имеет особых преимуществ, отметила медик. Баранова также предупредила, что в некоторых случаях ограничения в рационе могут обернуться дефицитом питательных веществ.