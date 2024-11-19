Нутрициолог Антонова посоветовала пользоваться обычным будильником для борьбы с привычкой начинать день с телефона

Использование телефона сразу же после пробуждения смещает фокус с базовых утренних потребностей на менее важные вещи. Привычка постоянно проверять гаджеты негативно отражается на самочувствии. О том, как избавиться от телефонной зависимости, рассказала «Москве 24» врач общей практики и клинический нутрициолог Дарья Антонова.
Она посоветовала заряжать устройство перед сном в другой комнате и включать в настройках смартфона «Авиарежим». Чтобы с самого начала дня не тянуться за телефоном, можно использовать обычный будильник.
Время, сэкономленное на чтении новостей и проверке почты, можно потратить на 10-минутную зарядку и контрастный душ. Эти процедуры придадут сил и подарят заряд энергии на целый день, заключила специалист.
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