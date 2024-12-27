Нутрициолог Антонюк рассказала, что тыква снижает риск возникновения запоров

Нутрициолог Жанна Антонюк поделилась с «Известиями» информацией о пользе тыквы для здоровья. Она подчеркнула, что тыква богата витаминами A, C, E, K и группы B, а также микроэлементами, такими как калий, магний и железо.

Благодаря высокому содержанию бета-каротина и других антиоксидантов, тыква оказывает значительное защитное действие на клетки, предотвращая их повреждение свободными радикалами. Кроме того, тыква положительно влияет на работу ЖКТ, так как содержит много клетчатки, улучшая пищеварение и снижая риск запоров.

Тыква также полезна для контроля веса, поскольку она низкокалорийна. Калий, содержащийся в тыкве, играет ключевую роль в регулировании артериального давления и поддержании здоровья сердечно-сосудистой системы.