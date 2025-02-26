Нутрициолог Антонюк: истинная причина набора веса кроется не в потреблении большого количества сахара

Вопрос потребления сахара и использования сахарозаменителей вызывает много споров среди тех, кто следит за своим весом и здоровьем. Нутрициологи и диетологи разоблачили несколько мифов на эту тему в беседе с «Мир 24» .

Некоторые полагают, что сахар — основная причина набора веса. Нутрициолог Жанна Антонюк утверждает, что истинная причина ожирения кроется в избытке калорий, а не только в потреблении сахара. Важно следить за общим количеством калорий, а не сосредотачиваться исключительно на одном компоненте пищи.

Профессиональный пауэрлифтер Арсений Дудченко отмечает, что хотя организму действительно необходима энергия в виде глюкозы, получать ее можно не только из сахара, но и из сложных углеводов, таких как каши и овощи. Замена сладостей медленными углеводами помогает поддерживать стабильный уровень энергии.

Полный отказ от сладкого может привести к срывам. Жанна Антонюк рекомендует умеренное потребление сахара в рамках сбалансированной диеты, а также уделять внимание снижению порций и выбору более здоровых источников сахара, таких как фрукты.