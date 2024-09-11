Нутригенетик Золотарев рассказал, что сон и красота кожи напрямую взаимосвязаны

Здоровый полноценный сон напрямую взаимосвязан с красотой кожи. Об этом изданию Life рассказал нутригенетик бренда «Первый Живой Коллаген» Андрей Золотарев.

По словам эксперта, сильнее всего портят красоту частые недосыпы и стрессы. Дело в том, что во сне выделяется ряд веществ, которые имеют стимулирующий эффект на выработку коллагена.

«Он определяет тургор и прочность всей соединительной ткани — это не только кожа, но и волосы, ногти, кости, суставы, связки и весь межклеточный матрикс», — пояснил специалист.

Для здоровья и красоты кожи Золотарев порекомендовал употреблять коллаген курсом в три месяца и соблюдать регулярный, правильный питьевой режим.