Нутригенетик Золотарев: длительные кардиотренировки перегружают суставы и связки

Не все полезные привычки благоприятно влияют на здоровье организма, некоторые из них могут производить обратный эффект. Об этом рассказал интегративный врач ортомолекулярной медицины Андрей Золотарев в интервью Life .

Так, использование мочалки и мыла при ежедневном душе разрушает защитный гидролипидный слой кожи. Для увлажнения и питания тела подойдут кремы с натуральными маслами и гиалуроновой кислотой, отметил почетный доктор наук «РАО иТ» в области биологии.

Также не стоит увлекаться кардиотренировками. В большом количестве они перегружают связки и суставы, негативно воздействуя на их состояние. Для поддержания опорно-двигательного аппарата при активных физических нагрузках стоит употреблять добавки, в составе которых есть хондроитинсульфат и коллаген, резюмировал эксперт.