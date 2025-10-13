Nutrients: регулярный завтрак помогает контролировать аппетит в течение дня

Ученые из Медицинского университета Нинся в Китае выяснили, что регулярный пропуск завтрака связан с повышением риска развития метаболического синдрома. Эксперты сделали этот вывод на основе анализа данных из девяти исследований, включавших десятки тысяч участников. Результаты опубликованы в журнале Nutrients, сообщила «Газета.Ru» .

Анализ показал, что у тех, кто пропускает завтрак, вероятность развития метаболического синдрома выше на 10–26%. Особенно ярко это проявляется в случаях абдоминального ожирения и повышенного уровня глюкозы в крови.

Авторы работы считают, что регулярный прием пищи по утрам может способствовать более стабильному обмену веществ. Привычка завтракать помогает контролировать аппетит в течение дня.