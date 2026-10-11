Nutrients: черника и клюква помогают при хронических болезнях кишечника

Черника, клюква и другие ягоды способны снижать воспаление и облегчать течение хронических болезней ЖКТ. К такому выводу пришли ученые из Италии, сообщило издание «Ридус» со ссылкой на журнал Nutrients.

Специалисты проанализировали 19 научных работ, включая три клинических испытания с участием 68 человек. Исследователи оценивали влияние черники, голубики, клюквы, ягод годжи и маки на течение язвенного колита и болезни Крона.

Выяснилось, что содержащиеся в ягодах полифенолы и антоцианы уменьшают воспалительные реакции. В опытах на животных эти соединения укрепляли защиту кишечника и улучшали микрофлору. В испытаниях на людях с язвенным колитом ягоды помогли снизить уровень маркера воспаления кальпротектина и увеличили частоту ремиссий.