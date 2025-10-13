Новгородские ученые выяснили, что неправильное питание в детстве повышает риск ожирения в зрелом возрасте

Специалисты Новгородского государственного университета (НовГУ) обнаружили, что неправильное питание в детстве может привести к ожирению и артериальной гипертензии в зрелом возрасте. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе вуза.

Ученые подчеркнули, что вред может нанести любой несбалансированный рацион, но особенно опасно употребление жирного мяса с картошкой.

В рамках исследования медики проанализировали данные 70 подростков с ожирением, обратив внимание на их пищевое поведение, давление, антропометрические показатели и обмен веществ. Подростков разделили на четыре группы по типу питания.

Результаты показали, что у детей, предпочитающих жирные сорта мяса и картофель, симптомы ожирения проявлялись в два раза чаще, чем у представителей других групп. Доцент кафедры педиатрии Наталья Ларина подчеркнула важность формирования здоровых пищевых привычек с детства, так как они влияют на всю жизнь человека.