Ночная потливость оказалась симптомом смертельной болезни

Ночная потливость может быть неочевидным признаком рака легких. Врач общей практики Александр Мясников сообщил об этом в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» .

Участница эфира пожаловалась на здоровье своего мужа. После 30 лет зависимости он бросил курить, но почувствовал себя плохо — стал испытывать хроническую усталость и ночную потливость. Женщина спросила, не ухудшится ли его состояние еще сильнее.

Мясников ответил, что описанные проблемы могут быть симптомами рака легких. Доктор посоветовал мужчине пройти компьютерную томографию и обратиться к специалисту.

«Надо начать с этого, а потом уже думать обо всем остальном», — сказал он.

Его коллега, главный онколог «СМ-Клиника» Александр Серяков предупредил, что на начальных этапах рак легких может проходить бессимптомно. Он сказал «Известиям», что важно обратиться к врачу при появлении утомляемости и регулярном повышении температуры.