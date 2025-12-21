Нижегородский врач Субботин отметил, что резкое изменение погоды способно нанести значительный вред здоровью

Начало зимы в Нижегородской области отметилось резкими колебаниями температур: вслед за аномальным теплом пришли 15-градусные морозы, которые вскоре вновь сменились почти нулевыми показателями. Сайт newsnn.ru обратился к специалисту с вопросом, насколько такие погодные качели опасны для организма.

Кардиолог Нижегородского областного медицинского центра, заместитель директора Института клинической медицины ННГУ имени Лобачевского Александр Субботин разъясняет, что резкое изменение погоды способно нанести значительный вред здоровью. Особенно неблагоприятны ситуации, когда температура поднимается с минусовых значений до положительных.

Доктор объясняет, что организм испытывает стресс как от внезапного холода, так и от неожиданного тепла. Переход из холода в тепло вызывает перегрев, а попытка согреться при последующем похолодании ведет к переохлаждению. Такая нестабильность снижает защитные силы организма, открывает двери вирусным инфекциям и повышает шансы заболеть.

Особенно уязвимы лица с хроническими патологиями сердца и сосудов, бронхов и легких. Скачки температуры провоцируют обострение заболеваний, ухудшение самочувствия и даже осложнения. Людям с такими проблемами рекомендуется внимательно отслеживать свое самочувствие и учитывать влияние колебаний погоды на организм.