Нижегородский врач Савицкая рассказала, как снизить риск рака легкого

В Нижегородской области в 2025 году рак легкого впервые выявили у 1495 пациентов. О профилактике и раннем выявлении болезни рассказала ИА «Время Н» главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая.

До 85% случаев рака легкого связаны с курением, однако через пять лет после отказа от сигарет вероятность заболевания уменьшается почти вдвое. На здоровье легких также влияют загрязненный воздух и вредные условия труда, поэтому работникам производств и жителям промышленных регионов, включая Нижегородскую область, рекомендуют проходить профилактические осмотры.

Наиболее информативным методом раннего выявления опухоли считается низкодозная компьютерная томография (НДКТ). Исследование безболезненно и способно обнаружить новообразование до появления симптомов. По данным международных исследований, регулярное проведение НДКТ у людей из группы риска снижает смертность от рака легкого на 20–30%. Дополнительно оценить риски помогает генетическое тестирование на мутации в генах EGFR, ALK, ROS и MET.