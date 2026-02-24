Нижегородский врач Савицкая рассказала, что формирование иммунитета продолжается на протяжении всей жизни

Главный внештатный специалист по медицинской профилактике и руководитель Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая подчеркнула, что иммунитет представляет собой сложную систему, обеспечивающую защиту организма от инфекций и патогенов. Формирование иммунитета начинается еще в эмбриональном периоде и продолжается на протяжении всей жизни, написало НИА «Нижний Новгород» .

Существует два типа иммунитета: врожденный и приобретенный. Врожденный иммунитет представляет собой первичную линию защиты организма, а приобретенный формируется в результате контактов с патогенными микроорганизмами или вакцинации. Оба типа дополняют друг друга, обеспечивая всестороннюю защиту организма.

Состояние иммунной системы можно оценить по следующим критериям:

— Частота инфекционных заболеваний;

— Форма течения инфекции (легкая или тяжелая);

— Продолжительность выздоровления;

— Наличие осложнений.

При ослабленной иммунной системе заболевания возникают чаще и протекают сложнее, что свидетельствует о необходимости принятия мер по укреплению иммунитета. Правильное питание, физические упражнения, отказ от курения и алкоголя, соблюдение гигиены и вакцинация являются ключевыми компонентами здорового образа жизни, способствующего укреплению иммунитета.