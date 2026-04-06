Нижегородский врач Савицкая напомнила, что умеренные физические нагрузки способствуют выработке «гормонов счастья»

В условиях постоянного стресса и неблагоприятной экологии здоровый образ жизни. По словам Натальи Савицкой, главврача Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики, соблюдение принципов ЗОЖ дает комплексный эффект — от укрепления физического здоровья до улучшения психоэмоционального состояния. Об этом написало НИА «Нижний Новгород» .

Регулярная физическая активность и сбалансированное питание помогают укрепить иммунитет, поддерживать нормальный вес и снизить риски развития хронических заболеваний. Умеренные физические нагрузки способствуют выработке «гормонов счастья», что помогает справляться с тревожностью и снижает риск депрессивных состояний. Правильное питание положительно влияет на настроение и концентрацию.

Здоровые привычки также напрямую связаны с уровнем энергии и работоспособности. Активный образ жизни помогает быстрее восстанавливаться после нагрузок и повышает общую продуктивность.