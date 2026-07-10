Нижегородский врач Никонов призвал избегать сладкой газировки и алкогольных напитков в жару

Главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов поделился с нижегородцами советами, как справиться с летней жарой. Об этом написало ИА «Время Н» .

Одна из главных рекомендаций — пить больше обычной или минеральной воды. Врач советует избегать сладкой газировки и алкогольных напитков. Хорошим способом утолить жажду он назвал воду с лимоном, мятой, базиликом, а также кисломолочные напитки без сахара.

Никонов также рекомендует принимать пищу только утром и вечером, чтобы не перегружать организм в жару. Днем лучше дать организму разгрузку, чтобы диафрагма не давила на другие органы.

Еще несколько советов от эксперта: периодически проветривать помещение, если в нем работает кондиционер, и охлаждать запястья под струей холодной воды, чтобы снизить температуру кровотока.

Врач предупредил, что в жару нужно быть осторожным с приемом лекарств. Слабительные, мочегонные и препараты от давления могут сгущать кровь и усиливать обезвоживание. Некоторые лекарства могут повышать чувствительность кожи к солнечным лучам, вызывая фотоаллергические реакции. К таким препаратам относятся антибиотики тетрациклинового ряда, фторхинолоны, сульфаниламиды, а также противогрибковые, сахаропонижающие препараты, статины и ибупрофен.