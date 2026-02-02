Нижегородский врач Белоглазова подчеркнула важность ранней диагностики рака

Недавно обсуждалась история 63-летней жительницы Нижнего Новгорода, которая пришла на плановую диспансеризацию и неожиданно узнала о диагнозе — рак груди второй стадии. Врачи подчеркнули, что у женщины не было явных симптомов заболевания. Благодаря своевременной диагностике сейчас она проходит лечение, написал сайт pravda-nn.ru .

Подобные истории нередки. Молодой корреспондент Маша рассказала о своем дяде, который почувствовал боль в животе, но долгое время игнорировал ее. После записи на диспансеризацию выяснилось, что у него рак поджелудочной железы.

Менеджер Татьяна поделилась историей своей племянницы, которая в 32 года пошла на плановую флюорографию и узнала о затемнении в легком. Гистология подтвердила рак верхней доли легкого.

Заболеваемость онкологическими заболеваниями в Нижегородской области растет. Поэтому профилактика и ранняя диагностика рака становятся приоритетом для медицинских специалистов.

Заместитель главного врача ГАУЗ НО НИИКО «Нижегородский областной клинический онкологический диспансер» Наталья Белоглазова подчеркнула важность ранней диагностики в борьбе с онкологическими заболеваниями.