Нижегородский психиатр Ерусланкин рассказал, что самое сложное в работе с зависимыми пациентами — мотивация на лечение

Врач-психиатр из Нижнего Новгорода Николай Ерусланкин поделился своими мыслями о причинах и лечении пагубных привычек. Он отметил, что работа с зависимыми людьми требует особого подхода и понимания психологии пациентов. Слова доктораи привел сайт pravda-nn.ru .

Николай начал свой путь в медицине не сразу. В детстве он мечтал о карьере юриста, но в 9 классе решил поступить в медицинский колледж в Сарове. После окончания колледжа он продолжил обучение и получил специализацию в области психиатрии-наркологии.

По словам соеседника, работа врача требует значительных эмоциональных усилий. Кроме того, врач сталкивается с агрессией и необоснованными претензиями со стороны пациентов и их близких.

«Интенсивный поток пациентов и длительные дежурства быстро истощают внутренние ресурсы», — признает он.

Тем не менее, врачебный труд приносит огромное удовлетворение.

«Это очень приятно, когда твой пациент начинает улыбаться и розоветь», — говорит Николай.

Психиатр-нарколог подчеркнул, что успешное лечение зависимости во многом зависит от внутренней мотивации пациента. Мотивировать человека начать лечение — задача особенно сложная.