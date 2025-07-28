Нижегородские медики спасли более 300 недоношенных младенцев за три года

Специалисты Нижегородской областной детской клинической больницы за три года выходили свыше 300 недоношенных детей. Среди спасенных был младенец весом всего 450 граммов. Еще одного малыша весом 480 граммов врачи успешно прооперировали. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщил главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.
Медики отметили, что спасение каждого ребенка требует усилий мультидисциплинарной бригады врачей. Они не только поддерживают жизнеспособность новорожденных, но и заботятся о дальнейшем психическом развитии детей.
Помимо медицинской помощи, в области действует программа «Колокольчик надежды», поддерживающая семьи с недоношенными детьми.
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