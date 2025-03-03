Нижегородские медики начали использовать ультразвуковой скальпель для удаления опухолей

Медики из Нижнего Новгорода начали использовать ультразвуковой скальпель для удаления опухолей печени. Об этом сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на Telegram-канал «Бокал прессека».

Новый инструмент применяют в Приволжском окружном медицинском центре Федерального медико-биологического агентства. Прибор избирательно воздействует на ткани, минимизируя повреждение важных структур и сокращая объем кровопотери во время операций на печени. Благодаря этому продолжительность хирургического вмешательства уменьшилась, а реабилитация пациентов происходит быстрее и легче.

В отделении абдоминальной онкологии уже проведено несколько десятков операций с различными видами образований и кистами печени. Лечение проводится как по федеральным квотам, так и по полису обязательного медицинского страхования.

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