Нижегородские медики начали использовать ультразвуковой скальпель для удаления опухолей

Медики из Нижнего Новгорода начали использовать ультразвуковой скальпель для удаления опухолей печени. Об этом сообщил сайт « Время Н » со ссылкой на Telegram-канал « Бокал прессека ».

Новый инструмент применяют в Приволжском окружном медицинском центре Федерального медико-биологического агентства. Прибор избирательно воздействует на ткани, минимизируя повреждение важных структур и сокращая объем кровопотери во время операций на печени. Благодаря этому продолжительность хирургического вмешательства уменьшилась, а реабилитация пациентов происходит быстрее и легче.

В отделении абдоминальной онкологии уже проведено несколько десятков операций с различными видами образований и кистами печени. Лечение проводится как по федеральным квотам, так и по полису обязательного медицинского страхования.