NEWS.ru: средства с салициловой кислотой дополнительно сушат кожу в зимнее время

Зимой кожа лица часто страдает от сухости, покраснения и раздражения из-за холодного ветра и мороза. Однако правильный уход поможет быстро восстановить ее и вернуть здоровый вид. Важно действовать аккуратно и избегать распространенных ошибок, написал NEWS.ru .

Придя с холода, не спешите умываться горячей водой — дайте коже адаптироваться к комнатной температуре на протяжении 10–15 минут. Затем аккуратно очистите лицо теплой водой с мягким средством, которое не травмирует эпидермис. Для восстановления нанесите маску с натуральными маслами — оливковым, миндальным или маслом авокадо. После снятия маски воспользуйтесь тоником для нормализации pH-баланса, а затем нанесите питательный крем с восстанавливающими компонентами.

Помните, что детский крем и вазелин могут закупорить поры и помешать заживлению. Средства с салициловой кислотой дополнительно сушат кожу, а скрабы и пилинги могут ее травмировать. На время восстановления лучше отказаться и от декоративной косметики. При правильном уходе кожа восстановится за несколько дней.