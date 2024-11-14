Невролог Зинчева: ягоды, рыба и орехи положительно влияют на работу мозга

Снизить вероятность развития деменции и других когнитивных нарушений поможет сбалансированное питание. Какие продукты помогут сохранить здоровье мозга, рассказала врач-невролог Ольга Зинчева в интервью «Газете.Ru» .

Она посоветовала добавить в свой ежедневный рацион больше орехов и ягод, богатых антиоксидантами. С последствиями стресса также помогает бороться рыба с омега-3 жирными кислотами в составе, пишет сайт kp.ru.

На фоне эмоциональных перегрузок человек может столкнуться с нарушениями в работе краткосрочной памяти, поэтому важно уделять особое внимание своему психическому состоянию, резюмировала Зинчева.