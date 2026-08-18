Невролог Жданова объяснила, что реакция на стресс зависит от образа жизни и физической активности

Врач-невролог Наталья Жданова в беседе с изданием «Поясним за Тагил» объяснила, что стресс влияет на организм по-разному. У одних людей он вызывает тревожность, а у других — головные боли, дискомфорт в спине, нарушение дыхания и постоянное чувство усталости.

По словам специалиста, реакция на стресс зависит от образа жизни, физической активности, состояния мышечной системы, особенностей нервной регуляции и даже привычек, связанных с осанкой и дыханием. Во время эмоционального напряжения организм автоматически переходит в режим защиты, и если это состояние сохраняется долго, мышцы перестают расслабляться, что приводит к болям.

Жданова отметила, что самостоятельно отличить последствия стресса от заболеваний позвоночника бывает непросто. Поводом для обращения к врачу должны стать онемение конечностей, выраженное ограничение движений, нарушение чувствительности, слабость в руках или ногах, а также боль, которая не уменьшается в состоянии покоя. Если обследование не выявило серьезных патологий, причиной неприятных ощущений может оказаться мышечное перенапряжение.

Врач порекомендовала не ждать, пока дискомфорт станет хроническим, и обращать внимание на дыхание. Медленное и глубокое дыхание помогает снизить уровень напряжения и восстановить нормальную работу мышц. Также полезна регулярная физическая активность, включая простые упражнения на растяжку, прогулки, плавание и лечебную гимнастику. Однако Жданова подчеркнула, что массаж, лечебная физкультура и другие методы помогают устранить последствия, но не всегда решают основную проблему.