Невролог Жарова назвала потерю равновесия признаком инсульта

Невролог Наталья Жарова сообщила в беседе с Lenta.ru , что инсульт может проявляться нетипичными симптомами. Среди них — непривычные ощущения в лице, потеря равновесия и изменение характера головной боли.

По словам врача, на инсульт могут указывать «ватность» в пальцах или необычные ощущения в щеке. Порой пациент внезапно перестает узнавать свое окружение или не понимает, кто находится рядом с ним.

Кроме того, человек может столкнуться с проблемами речи. В таком состоянии мозг блокирует критику со стороны, и убедить больного в наличии патологии становится сложно, добавили «Известия».