Невролог Зелюкин назвал заболевания сосудов головного мозга основной причиной шума в ушах

Невролог-отоневролог Максим Зелюкин подчеркнул важность своевременного обращения к врачам при появлении неприятных ощущений в ухе и головных болей. Головокружение и шумы в ушах могут быть первыми признаками серьезных заболеваний, требующих диагностики и терапии, написала «ТСН24» .

Основными причинами шума в ушах являются заболевания сосудов головного мозга, воспаление среднего уха, травма головы, опухоли, воспаления и новообразования слухового нерва, а также синдром хронической усталости и депрессия. Специалисты рекомендуют уделять внимание состоянию слуха и соблюдать правила гигиены при использовании наушников.

Лор-сурдолог клиники «Альфскрин» Анна Стрыгина добавила, что прослушивание музыки на высокой громкости может приводить к повреждению слуховых рецепторов и развитию хронических заболеваний, таких как нейросенсорная тугоухость. Важно помнить, что регулярное пользование наушниками и пребывание в шумных местах негативно влияет на слух и общее состояние здоровья.

Зелюкин подчеркнул, что при появлении жалоб на головокружение и головные боли следует обратиться к врачу, чтобы исключить наличие серьезных патологий и приступить к лечению.