Невролог Завалко посоветовала использовать техники расслабления, чтобы уснуть ночью после пробуждения

Каждый человек ненадолго пробуждается около четырех-шести раз за ночь, однако чаще всего мы не помним об этом. Трудности с погружением в сон и длительные пробуждения могут указывать на наличие бессонницы. Об этом заявила невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук Ирина Завалко в беседе с «ТНС 24».
Специалист посоветовала, прежде всего, удовлетворить потребность, которая мешает уснуть — сходить в туалет, открыть окно, попить воды и так далее. При этом важно не попадать на яркий свет.
Если бодрствование длится дольше 20 минут, можно применить техники расслабления и релаксации. Главное не занимать голову беспокойными и беспорядочными мыслями, отметила Завалко.
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