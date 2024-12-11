Невролог Завалко: бессонница выходного дня снижает работоспособность и вызывает проблемы со здоровьем

Бессонницей выходного дня называют привычку ложиться позже обычного минимум на два часа в субботу и воскресенье. При таком подходе подъем в понедельник кажется невыполнимой задачей. Об этом рассказала невролог-сомнолог и кандидат медицинских наук Ирина Завалко в беседе с Life .

По словам врача, поздние отбой и подъем в определенные дни сдвигают биологические часы человека. Как результат — снижение работоспособности и проблемы со здоровьем.

При подобных трудностях эксперт посоветовала проводить больше времени на улице утром. А вот вечером следует избегать яркого света, просмотра телевизора, а также работы за компьютером. Отход ко сну и пробуждение должны быть в одно и то же время как в будни, так и в выходные, добавила медик.