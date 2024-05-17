Невролог Завалина посоветовал ограничить прием анальгетиков до двух раз в неделю | 360°

17 мая 2024, 14:14
Невролог Завалина посоветовал ограничить прием анальгетиков до двух раз в неделю
Медики не советуют терпеть боль, однако бесконтрольный прием анальгетиков может навредить печени и почкам. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-невролог Татьяна Завалина.
Она объяснила, что обезболивающе не стоит пить чаще двух раз в неделю. Одна из самых распространенных причин приема анальгетиков — это головная боль. Однако лекарства могут еще больше ее усилить.
Реклама
«При некоторых видах боли (особенно при мигрени) анальгетики могут спровоцировать ежедневные приступы», — отметила врач.
Она добавила, что при мигренях нужно обязательно обращаться к специалистам. Невролог пропишет комплексное лечение, которое будет включать не только анальгетики, добавил «Петербургский дневник».
Лекарства
Врачи
Реклама
Реклама