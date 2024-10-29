Невролог Вознюк: в День борьбы с инсультом любой петербуржец может проверить свои сосуды и сердце

Главный специалист-невролог Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Игорь Вознюк в беседе с газетой «Петербургский дневник» рассказал об особенностях Дня борьбы с инсультом, который во всем мире отмечается 29 октября.

По словам врача, в это время в городе на Неве, как и во многих других российских городах, проводится неделя профилактики и ранней диагностики инсульта. Медик пояснил, что проблема достаточно серьезная, поскольку именно от этого недуга погибает в первые сутки наибольшее количество пациентов.

«От инсульта чаще всего становятся инвалидами, и именно инсульт виноват в том, что больной с оставшейся инсультной симптоматикой не может работать», — сообщил Вознюк.

Во время акции, которая проводится на территории 14 городских больниц и трех федеральных учреждений, любой петербуржец может проверить свои сосуды и сердце. Ее стали проводить в городе, начиная с 2014 года. Исследование ценно по той причине, что помогает выявить людей с острым состоянием, сообщил невролог.