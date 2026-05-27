Невролог Воробьева предупредила о риске паралича мышц кисти из-за смартфона

Постоянное использование смартфона может вызвать боль, онемение и даже паралич мышц кисти, рассказала «Москве 24» врач-невролог, профессор кафедры нервных болезней Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Ольга Воробьева.

Врач подтвердила, что длительное удержание телефона в руке приводит к давлению на запястный канал, его сужению и, как следствие, травмированию срединного нерва. На начальном этапе это проявляется ощущением онемения и покалывания в кисти, что уже требует незамедлительного посещения врача и прохождения обследования.

«Когда только выдается возможность, надо обязательно использовать подставку для телефона, а не держать его в руке», — подчеркнула невролог.

Если игнорировать проблему, со временем могут появиться болевые ощущения, а в запущенных случаях — паралич мышц кисти. В результате страдает мелкая моторика, и становится сложно выполнять элементарные действия: писать, застегивать пуговицы, удерживать предметы. В таких ситуациях может потребоваться оперативное вмешательство.

Невролог также посоветовала людям, которые пользуются телефоном в транспорте, чаще менять положение кисти и периодически перекладывать гаджет в другую руку.